Синоптик Позднякова: дождей в Москве не будет до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода без осадков прогнозируется в Москве до конца недели, рассказала специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Холодный атмосферный фронт, проходивший через центральные области России вечером 16 мая и ночью 17 мая, не сильно расщедрился на дожди. <...> Велика вероятность того, что май станет вторым весенним месяцем, после марта, с дефицитом осадков", – говорится в ее телеграм-канале.

Синоптик уточнила, что прошлой ночью в Москве зафиксировали 3 миллиметра осадков, а в северной и северо-западной части столичного региона – 4 миллиметра. При этом до 5 миллиметров выпало в Тверской и Смоленской областях, отметила Позднякова.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о потеплении, которое ожидается в предстоящие выходные в городе. По его словам, воздух прогреется до 22 градусов.

Он отметил, что осадков и сильного ветра в это время не ожидается, однако похолодание не исключается к концу следующей недели. Примерно с 22 по 23 мая сменится антициклон и в столицу придут кратковременные дожди, предупредил эксперт.

