Синоптик Шувалов заявил о потеплении в столице в выходные дни

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Воздух в Москве к выходным, 18 и 19 мая, прогреется до 22 градусов тепла, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"В выходные дни в Москве установится теплая погода, температура воздуха составит 18–22 градуса тепла. По области может быть немного прохладнее, около 15 градусов тепла днем", – уточнил он.

По словам синоптика, осадков и сильного ветра в это время не ожидается, однако похолодание не исключается к концу уже следующей недели. Он указал, что примерно с 22 по 23 мая сменится антициклон, который принесет с собой кратковременные дожди.



"Давление будет высокое, и похолоданий не прогнозируется", – добавил Шувалов, описывая погодную обстановку до конца следующей недели.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказывали, что в пятницу, 17-го числа, в столице и Подмосковье будет кратковременный дождь. Температура днем составит от 19 до 21 градусов в Москве, а в Московской области – от 16 до 21.

До этого Шувалов рассказывал, что воздух в столице может прогреться до 25 градусов. Такое стоит ожидать в конце мая, добавлял эксперт.

