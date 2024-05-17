Синоптик Вильфанд пообещал потепление в Москве до 24 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Потепление до 24 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"В течение всей следующей недели осадков в Москве не ожидается, только в конце недели местами возможен кратковременный дождик, и все дни будет много солнца", – указал он.

По его информации, ночью в понедельник, 20 мая, будет от 6 до 8 градусов, а в центре города – около 10 градусов. Днем в понедельник столбики термометров поднимутся до 21 и 23 градусов, добавил он. Вильфанд указал, что аналогичная погода будет во вторник и среду, 21 и 22 мая, так как ночью ожидается 8–12 градусов, а днем – 19–24.

В период с четверга по воскресенье, с 23-го по 26-е число, по ночам ожидается от 6 до 11 градусов, а днем – от 17 до 22, сказал он. По данным синоптика, пока рано говорить о купальном сезоне, так как погода не способствует прогреву воды.

"Когда такая погода устойчиво продержится дней пять, уже можно говорить о каких-то прогнозах", – заключил он и указал, что сейчас температура в водоемах Москвы равняется 11 градусам.

Как подчеркнул синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT, в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, в столице также будет хорошая и солнечная погода.

По его словам, Москва станет одним из самых теплых мест всего столичного региона, так как ночью термометры могут показать от 5 до 7 градусов, а днем – от 18 до 20. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что 17 мая ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура в городе будет в пределах 19–21 градуса.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, на выходных будет до 22 градусов тепла.

