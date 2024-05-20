20 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Понедельник, 20 мая, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Температура воздуха в столице 23…25 градусов, по области – 21…26 градусов", – говорится в сообщении.

При этом в северной части столичного региона прогнозируются кратковременные дожди. Скорость порывов ветра не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что метеорологическое лето придет в Москву 25–26 мая. В воскресенье в городе ожидается до 27 градусов тепла. Среднесуточные показатели станут устойчиво выше 15 градусов.

