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28 июня, 21:50

Политика

МИД Турции назвал политическим решение Израиля по геноциду армян

Фото: depositphotos/flogeljiri​

Решение Израиля о признании геноцида армян в Османской империи связано с ситуацией в Газе, а также является политическим, заявили в МИД Турции.

"Решение Израиля носит политический характер и игнорирует исторические и правовые факты", – указано в заявлении.

Кроме того, Анкара считает, что данный шаг указывает на положение, в котором, согласно мнению турецких властей, находятся премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие представители израильского руководства на фоне международных судебных разбирательств.

Турция, в свою очередь, будет продолжать добиваться прекращения политики Израиля, которая направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Кроме того, Анкара намерена привлечь к ответственности лица, которые, по мнению турецких властей, виновны в преступлениях против палестинского гражданского населения.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. По его словам, геноцид привел к убийству 1,5 миллиона человек и разрушению древнего культурного и исторического наследия.

При этом отмечается, что Израиль долго не признавал геноцида, однако предпринимал соответствующие шаги из-за ухудшения отношений с Турцией.

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