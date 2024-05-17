Трамваи вернутся на Трифоновскую улицу спустя 30 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамвайное движение вернется на Трифоновскую улицу в центре Москвы спустя 30 лет, рабочие уже приступили к восстановлению линии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До конца 2024 года специалисты полностью обновят рельсы и шпалы, всего будет заменено около 3 километров путей. В 2025 году специалисты построят новый участок по улице Гиляровского с разворотным кольцом у Рижского вокзала, уточнили в департаменте.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, движение трамваев по Трифоновской улице планируется запустить в следующем году. По его словам, восстановленный участок соединит Рижский вокзал с ключевыми точками притяжения в центре Москвы.

"С возвращением трамваев на Трифоновскую улицу надежный транспорт появится у более 70 тысяч человек, которые живут или работают в районе трамвайной линии", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что впервые в Красносельском районе построят новую трамвайную линию. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, соединив пересадочный узел на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Также трамвайное движение вернется на улицу Сергия Радонежского.

До этого сообщалось о постройке еще одной линии для движения трамваев. Ее возведут от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров.

