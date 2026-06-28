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28 июня, 21:31

Происшествия

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 1 450 человек

Фото: ТАСС/AP Photo/Miguel Medina

Число людей, погибших в результате землетрясения в Венесуэле, увеличилось до 1 450 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Он также добавил, что в больницах штата Ла-Гуайра и других семи пострадавших регионов находятся 3 150 пострадавших. Общее число тех, кто пострадал каким-либо образом от стихийного бедствия, достигло 12 721 человек.

Землетрясение, которое было признано самым сильным за 126 лет, произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались в штате Яракуй на северо-западе страны. Многие здания оказались разрушены, в стране введено чрезвычайное положение.

Для восстановления после случившегося Европейский союз направит стране 5 миллионов евро. Кроме того, был задействован европейский механизм гражданской защиты, несколько государств направили в зону ЧП поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал.

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