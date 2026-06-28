11 федераций обратились в European Gymnastics с просьбой отменить символы РФ

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В Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) обратились 11 национальных федераций с просьбой запретить на соревнованиях российский флаг и гимн, рассказал ТАСС пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн.

Он указал на то, что немецкая Федерация направила запрос в European Gymnastics.

24 мая стало известно, что исполком European Gymnastics допустил российских спортсменов до выступлений на турнирах, проводимых под своей эгидой, с российским флагом и гимном. Аналогичное решение затрагивает атлетов из Белоруссии.

Решение союза поприветствовал глава Минспорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что снятие санкций с россиян даст возможность восстановить единое спортивное пространство, где основным критерием является результат, а не внешние ограничения.

