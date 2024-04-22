Две зоны посадки и высадки пассажиров появились вместо стоянки такси в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Две зоны посадки и высадки пассажиров обустроили на месте стоянок такси в ЦАО Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, площадки создали по просьбам жителей, водителей такси и других автомобилистов. Они находятся на улицах Новый Арбат, дом 26, и Цветной бульвар, дом 15, строение 1.

Уточняется, что раньше эти места использовались для длительной стоянки и отдыха таксистов, однако это мешало проезду к рядом стоящим киноконцертному залу "Октябрь" и торговому центру "Цветной".

"Благодаря специальным местам такси могут беспрепятственно подъезжать к тротуару и оставаться там в течение 5 минут. Это удобно и для пассажиров, и для водителей. Нововведение позволит перевозчикам и другим автомобилистам пользоваться такими востребованными местами в центре города", – отметил Ликсутов.

Ранее москвичам рассказали о работе 4 уличных перехватывающих парковок в столице. Их общая вместимость составляет 400 машино-мест. В Дептрансе уточнили, что такие стоянки действуют по принципу перехватывающих парковок со шлагбаумом, но находятся на улице.

