Парковку для экскурсионных автобусов обустроят у Московского зоопарка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парковочные места для экскурсионных автобусов появятся рядом с Московским зоопарком, рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Так, автомобилисты смогут оставлять машины около дома 3, строения 1, на Садовой-Кудринской улице, уточнила она. По ее словам, парковку оборудуют на участке, который сейчас не используется.

"На земельном участке площадью 0,2 гектара в Пресненском районе появится парковка для экскурсионных автобусов. Соответствующие изменения были внесены в правила землепользования и застройки", – добавила глава ведомства.

Княжевская обратила внимание, что столичный зоосад привлекает внимание как туристов, так и москвичей. Этим и объясняется необходимость обустройства комфортной инфраструктуры, резюмировала она.

Ранее жителям Москвы рассказали о работе четырех уличных перехватывающих парковок. В Дептрансе уточнили, что их общая вместимость составляет 400 машиномест.

Подобные стоянки расположены у станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща". По просьбам самих жителей сеть продолжит развиваться, добавили в ведомстве.

