Москвичам рассказали о работе 4 уличных перехватывающих парковок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Четыре уличные перехватывающие парковки работают в Москве. Их общая вместимость составляет 400 машиномест, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Такие стоянки действуют по принципу перехватывающих парковок со шлагбаумом, но находятся на улице. Их можно определить по информационным щитам", – напомнили в ведомстве.

Подобные стоянки расположены у станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща", при этом по просьбам самих жителей сеть продолжит развиваться, рассказали в Дептрансе.

1 из 2



Чтобы воспользоваться ею нужно поставить там автомобиль, выбрать номер зоны с буквой "М" в приложении "Парковки России" и запустить "Перехватывающий тариф". В случае двух поездок на метро или МЦК по карте "Тройка" с 5:30 до 2:00 стоимость автостоянки вернется.



До этого в департаменте транспорта напоминали, что в 2024 году столичные парковки будут бесплатными для граждан целых 73 дня. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.



При этом за прошлый год перехватывающими автостоянками со шлагбаумом в столице бесплатно воспользовались уже 1,7 миллиона водителей. По словам заммэра Максима Ликсутова, это почти на 23% больше, чем в 2022 году.

Специалисты благоустроили территорию возле станции Санино