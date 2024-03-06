Сергей Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последние 10 лет стали временем возрождения московского такси, а также появления каршеринга и разнообразных средств индивидуальной мобильности, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, на сегодняшний день на их долю приходится значительная и постоянно растущая часть транспортной работы. Мэр пообещал, что до 2030 года Москва будет поддерживать развитие такси, каршеринга, а также переход на экологически чистые электромобили.

Собянин рассказал, что парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 до 40 тысяч машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% – c 70 до 80 тысяч. Также в планах правительства города – упорядочить использование средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. Количество поездок с использованием СИМ вырастет с 350 до 750 тысяч в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро.

Мэр добавил, что в рамках проектов благоустройства сложившихся городских кварталов и строительства новых жилых и общественных комплексов особое внимание будет уделено улучшению пешей доступности транспортных объектов – станций рельсового каркаса и остановок НГПТ.

Ранее Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года. По его словам, цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. В 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.

Во многих сегментах было полностью завершено обновление парка подвижного состава всех видов городского транспорта. Также было создано удобное, доступное и полностью легальное такси. Был внедрен контроль за соблюдением ПДД, что помогло снизить смертность на дорогах за последние десять лет в три раза. За счет платной парковки с московских улиц исчезли хаотично припаркованные автомобили.

В столице запустили новые виды транспорта: каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились новые способы оплаты проезда, современные цифровые сервисы и приложения.

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