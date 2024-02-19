Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года. Об этом мэр столицы сообщил в своем блоге.

Цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. По словам Собянина, в 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.

"Действовать мы стали сразу по всем направлениям одновременно. За основу взяли развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию ж/д в городскую инфраструктуру. Параллельно шла расшивка узких мест на дорогах и строительство новой дорожной сети", – отметил градоначальник.

Во многих сегментах было полностью завершено обновление парка подвижного состава всех видов городского транспорта. Например, на смену маршруткам пришли новые комфортные и безопасные автобусы.

Также было создано удобное, доступное и полностью легальное такси. Был внедрен контроль за соблюдением ПДД, что помогло снизить смертность на дорогах за последние десять лет в три раза. За счет платной парковки с московских улиц исчезли хаотично припаркованные автомобили.

В столице запустили новые виды транспорта: каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились новые способы оплаты проезда, современные цифровые сервисы и приложения.

Собянин отметил, что в Москве удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, безопасным и комфортным. Так, если в 2010 году метро было перегружено, в результате чего пассажиры зачастую не могли попасть в первый прибывающий состав, то на сегодняшний день столица является лидером по темпам развития рельсового каркаса в Европе.

"В результате беспрецедентных по объему работ сегодня вместо 182 станций метро мы имеем 430 станций метро, МЦК и МЦД. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов", – рассказал мэр Москвы.

Дороги Москвы на сегодняшний день стали самыми безопасными в РФ и одними из самых безопасных в мире. С 2010 года было сохранено свыше 2,5 тысячи жизней граждан.

Кроме того, в столице работает лучшая в стране система оплаты парковок – 99% оплат поступает через мобильные сервисы, в том числе через приложение "Парковки России".

В Москве сформировали самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе, город является лидером по количеству электробусов. Пассажиры ездят на современных и комфортных автобусах, трамваях и электробусах.

"Неважно, каким транспортом пользоваться, – в среднем москвичи сегодня экономят до 7 дней в год на поездках от МКАД до центра и обратно на городском транспорте. А сами поездки стали намного комфортнее и безопаснее. Думаю, практически каждый москвич заметил разницу между тем, что было и как стало. Однако оставаться на месте будет крайне неправильно. Ведь и смысл транспорта – это движение, постоянное развитие", – добавил градоначальник.

По словам Собянина, население Москвы продолжает расти, в связи с чем будет увеличиваться нагрузка на транспортную систему.

"Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте", – подчеркнул мэр.

Таким образом, ключевыми задачами транспортной программы до 2030 года станут:

увеличение сети рельсового каркаса и активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения;

обновление подвижного состава и создание Московских городских вокзалов;

повышение пешеходной доступности новых кварталов;

использование современных технологий, в том числе для развития беспилотного трамвая;

дальнейшее развитие оплаты по биометрии во всех видах транспорта, а также внедрение искусственного интеллекта для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки.

По словам градоначальника, во время разработки программы развития транспортного комплекса город опирался на мнение москвичей. Свыше 90% горожан позитивно оценили преобразования в транспорте за последние 10 лет.

"Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный. Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения", – отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что приоритетным направлением станет развитие рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Подмосковье и близлежащие регионы), а также создание сети высокоскоростных магистралей.

Так, до 2030 года в столице будут открыты три новые линии метро – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская – и 48 станций рельсового каркаса. Будут рассмотрены варианты о включении в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги.

Помимо этого, к 2030 году тактовое движение поездов будет организовано на всем Центральном транспортном узле. Поезда, которые связывают Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, станут ходить в шесть раз чаще.

После реконструкции и модернизации 125 станций МЦД и МЦК будут соответствовать стандарту Московского городского вокзала. Кроме того, совместно с правительством РФ, ОАО "РЖД", Сбером и региональными администрациями планируется реализовать проект ВСМ-1 Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что автобусный парк Мосгортранса "Очаково" перешел на электронные путевые листы, благодаря чему водители будут выходить на маршруты еще быстрее.

До этого Сергей Собянин рассказал, что пассажиры совершили более 60 миллионов поездок на третьем Московском центральном диаметре с момента его открытия. За полгода работы МЦД-3 диаметр стали выбирать в качестве альтернативы метро. Благодаря этому разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия, а на "Рязанском проспекте" стало на 12% свободнее.

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