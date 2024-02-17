Пассажиры воспользовались МЦД-3 более 60 млн раз – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 60 миллионов поездок совершили пассажиры на третьем Московском центральном диаметре с момента его открытия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Третий диаметр – это современные поезда, тактовое расписание, короткие интервалы движения и бесплатные пересадки на МЦК и метро. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и 4 городов Московской области", – отметил он.

За полгода работы МЦД-3 диаметр стали выбирать в качестве альтернативы метро. Благодаря этому разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия, а на "Рязанском проспекте" стало на 12% свободнее. В частности, пассажиры совершили уже 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и Московское центральное кольцо.

С появлением МЦД-3 в Москве запустили 8 новых поездов "Иволга 3.0", до конца года планируется ввести еще 25 новых составов и завершить обновление устаревших на маршрутах дальнего пригорода.



"Все это лишь начало – в этом году на границе районов Сокольники и Красносельский откроется московский городской вокзал Митьково. Для удобства пассажиров организуем быструю пересадку с МЦД на трамваи", – добавил мэр.

Ранее столичный Дептранс заявил об обкатке в режиме без пассажиров уже трех новых поездов "Иволга 4.0", которые предназначены специально для Московских центральных диаметров. Поезда были закуплены столичным метрополитеном в рамках инфраструктурного кредита. Сейчас их уже передали в аренду перевозчику – ЦППК. В ведомстве уточнили, что поезда проверяют на надежность и безопасность на участке от Нахабина до Волоколамска.

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