Дептранс Москвы запустил в режим обкатки без пассажиров третью "Иволгу 4.0"

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Столичный Дептранс заявил об обкатке в режиме без пассажиров уже трех новых поездов "Иволга 4.0", которые предназначены специально для Московских центральных диаметров (МЦД).

Подчеркивается, что поезда были закуплены столичным метрополитеном в рамках инфраструктурного кредита. Сейчас их уже передали в аренду перевозчику – ЦППК. В ведомстве уточнили, что поезда проверяют на надежность и безопасность на участке от Нахабина до Волоколамска.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, поезд разработали и создали в крупнейшем российском предприятии транспортного машиностроения – "Трансмашхолдинге". Выпускаются составы на Тверском вагоностроительном заводе, пояснил он.

"Современный поезд "Иволга 4.0" сочетает в себе инновационные решения и технологии для быстрых и комфортных поездок. Среди его особенностей – третья дверь в промежуточных вагонах, которая позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда", – рассказал Ликсутов.

Первую обкатку поезд начал еще 21 января, рассказывали ранее в пресс-службе департамента. Подчеркивалось, что у нового поезда также обновился дизайн снаружи и изнутри.



По данным Ликсутова, поезда с пассажирами запустят по новым МЦД уже в этом году. В частности, специалисты планируют обновить весь состав на МЦД-3 до конца текущего года, а на МЦД-4 – к концу 2025 года.

Электропоезда МЦД-3 планируют обновить до конца 2024 года