Дептранс рассказал о 89-летней годовщине запуска первого пробного поезда в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый испытательный поезд в московском метрополитене от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением до "Смоленской" был запущен 4 февраля 1935 года, 89 лет назад. Об этом напомнил столичный Дептранс в своем телеграм-канал.

Самый первый поезд имел лишь 2 вагона – моторный и прицепной. Однако после официального открытия метрополитена 15 мая 1935 года пассажиры поехали уже в четырехвагонных поездах.

"С пятиминутным интервалом поезда ходили до января 1936 года. Потом на линию вышли 6-вагонные составы", – напомнили в Дептрансе.

Сейчас по линиям столичного метро ходят поезда в 8-вагонной компоновке.

Ранее стало известно, что Сокольническую линию метрополитена продлят до станции "Потапово" к концу 2024 года, сообщил Сергей Собянин. По информации мэра, "Потапово" станет первой в Москве наземной отапливаемой станцией, а протяженность нового перегона составит 2,4 километра.

Кроме того, метрополитен модернизирует систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. На ветках будет проведена замена оборудования на тягово-понизительных подстанциях, а также освещение и работу вентиляции.

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