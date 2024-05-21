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21 мая, 08:53 (обновлено 21.05.2024 09:05)

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение составов было замедлено в связи с проверкой железнодорожной инфраструктуры. Сейчас оно вводится в график, отметили в ведомстве.

До этого интервалы движения поездов временно увеличивали на Сокольнической линии метро. Задержка была связана с проверкой состава. Позже движение ввели в график.

Помимо этого, поезда ходили реже на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Спустя время поезда начали следовать в соответствии с расписанием.

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