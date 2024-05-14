Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 09:10 (обновлено 14.05.2024 09:27)

Транспорт

Интервалы движения были увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно были увеличены интервалы движения поездов. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, это было необходимо для проверки состава. Сейчас движение вводится в график.

Ранее сообщалось о падении собаки на пути на станции метро "Сокольники" Сокольнической линии. Животное благополучно подняли на платформу и вернули хозяину.

Во время остановки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Позже движение на линии вернулось к обычному режиму.

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