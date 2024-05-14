14 мая, 09:10 (обновлено 14.05.2024 09:27)Транспорт
Интервалы движения были увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно были увеличены интервалы движения поездов. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, это было необходимо для проверки состава. Сейчас движение вводится в график.
Ранее сообщалось о падении собаки на пути на станции метро "Сокольники" Сокольнической линии. Животное благополучно подняли на платформу и вернули хозяину.
Во время остановки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Позже движение на линии вернулось к обычному режиму.