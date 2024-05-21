Москвичи смогут повлиять на работу транспорта благодаря новому проекту

Улучшить работу столичного транспорта помогут идеи пассажиров, которые будут принимать на странице проекта "Наш московский транспорт". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Например, горожане смогут выразить пожелания по размещению новых пешеходных переходов, созданию велодорожек, парковок или маршрутов наземного транспорта. Лучшие задумки реализуют, а их авторы получат лимитированные карты "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

