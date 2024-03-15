"Актуальный репортаж": какие процессы автоматизировали на столичных заводах

Тяжелую и монотонную физическую работу на московских заводах теперь берут на себя роботы, что позволяет исключить человеческий фактор и разгрузить сотрудников. Так, робот при помощи технологии машинного зрения сверлит небольшие отверстия для свинцовой оболочки кабеля.

Какие еще процессы удалось автоматизировать и где пригодится хирургическая точность роботов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.