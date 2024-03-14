Москвичам рассказали о полезных проектах и сервисах на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного департамента информационных технологий рассказали жителям Москвы о развлекательных и полезных проектах и сервисах mos.ru, которые помогут насладиться началом весны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ведомстве рассказали, что в городе больше 12 лет развивается цифровая экосистема, позволяющая сделать жизнь в мегаполисе комфортнее. Электронные городские услуги и сервисы помогают более чем 15,9 миллиона пользователей портала mos.ru следить за состоянием здоровья, просматривать оценки детей, заботиться о домашних животных, оплачивать счета и многое другое. Благодаря надежным и востребованным проектам горожане могут решать повседневные дела и зарядиться впечатлениями для встречи весны, указали там.

Так, в Москве проходит Масленая неделя, и жители могут узнать о гуляньях и выбрать площадку для проводов зимы в разделе "Афиша" на mos.ru. Там собраны бесплатные и платные мероприятия: от спектаклей до сезонных ярмарок. По итогам 2023 года с помощью mos.ru свой отдых спланировали почти три миллиона граждан.

Также москвичи в первый весенний месяц могут избавиться от мебели и сломанной техники благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей". На экологичную переработку и утилизацию принимаются крупногабаритные предметы, мелкая бытовая техника, электроника, макулатура и другое.

Отмечается, что избавиться можно от неограниченного количества вещей, а благодаря переработке и утилизации более 85% из них получают вторую жизнь в новых полезных предметах: матрасах, бытовой технике, мебели, деталях для автомобилей. За время работы сервиса горожане оставили свыше 69 тысяч заявок, по которым на переработку и утилизацию было отправлено свыше 1,8 тысячи тонн вторсырья.

Если после долгой зимы горожане чувствуют недомогание, они могут обратиться к специалисту с помощью услуги "Запись к врачу". Также в электронной медкарте пациенты могут посмотреть результаты лабораторных и инструментальных исследований, протокол осмотра медика и другое. За прошлый год услугой воспользовались более 70 миллионов раз, а к электронной медкарте обратились почти 300 миллионов раз.

Кроме того, москвичи могут позаботиться и о здоровье своих домашних животных при помощи городского суперсервиса "Мой питомец". Для пользователей доступны амбулаторная карта питомца, запись на вакцинацию и осмотр в 26 государственных ветклиниках Москвы. Для появления питомца в суперсервисе необходимо добавить о нем данные в личный кабинет на mos.ru.

Ранее сообщалось, что семейные услуги стали самыми востребованными у москвичек в цифровой среде. По словам председателя комитета госуслуг Москвы Елены Шинкарук, мамы пользуются услугами чаще пап. Так, в 8 из 10 случаев именно женщины записывают ребенка в детсад и на прием к врачу, подают заявления на выплаты и льготы, сказала она и добавила, что более 70% взрослых пользователей электронным дневником также являются мамы.

Более 130 тыс человек воспользовались сервисом "Мой питомец" с лета 2023 года