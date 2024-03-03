В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российская столица развивает систему цифровых услуг, которая будет являться частью анонсированного Владимиром Путиным нацпроекта "Экономика данных". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Александра Козлова.

По его словам, в столице сейчас действует более 420 услуг и сервисов на базе портала мэра и правительства города. Также в Москве создали свыше 15,8 миллиона личных кабинетов физических лиц, отметил он. Козлов рассказал, что операции на mos.ru закрывают множество повседневных потребностей.

Чаще всего, продолжил он, москвичи в онлайн-формате проверяют электронную медкарту и записываются к врачам, отслеживают успеваемость детей и посещаемость школы.

"Большая часть забот собственников жилья тоже перешла в онлайн – передавать показания счетчиков также лучше в цифровом формате, появились и новые возможности – например, в рамках проекта "Электронный дом" можно проводить собрания собственников, решать вопросы управления общедомовым имуществом", – поделился Козлов.

Вместе с тем в Москве увеличивается количество сервисов, которые позволяют решать личные вопросы и вести проекты и бизнес, отметил депутат. Козлов напомнил, что в прошлом году удаленно стали решаться многие задачи:

согласование прокладки инженерных сетей и сооружений, для которых не требуется разрешение на строительство, по принципу "одного окна";

проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков;

согласование проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия;

присвоение спортивных разрядов.

Козлов поделился, что перевод этих задач в цифровой формат поможет тысячам граждан экономить время, снижать нагрузку на организации, обеспечивать прозрачность и доступность процедур.

Новый национальный проект "Экономика данных", указал депутат, позволит осуществлять деятельность по внедрению таких услуг повсеместно, а не только в Москве. Он уточнил, что столичные наработки могут быть распространены более широко, поскольку на это есть запрос.

Цифровые решения обеспечат рост качества управленческих решений, ускорят многие процессы организации, администрирования процедур, снизят негативное значение человеческого фактора, подчеркнул Козлов.

В топ наиболее популярных услуг и сервисов в 2023 году вошли:

просмотр сведений в электронной медицинской карте (более 290 миллионов); использование электронного дневника (более 145 миллионов); передача показаний приборов учета воды и тепла (более 78 миллионов); запись к врачу (более 73 миллионов); информация о посещении и питании в школе (более 50 миллионов).

29 февраля Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о создании нового национального проекта "Экономика данных". По словам президента, для реализации власти направят 700 миллиардов рублей за 6 лет. Российский лидер также призвал к 2030 году создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

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