В Москве наградили стотысячного посетителя суперсервиса "Мой питомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стотысячного посетителя суперсервиса "Мой питомец" Илию Мирашвили наградили в государственной ветеринарной клинике "Вешняки". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО Татьяна Сорокина и заведующий Калининской ветклиникой Геннадий Погребняк вручили москвичу сертификат на бесплатную диспансеризацию в одной из четырех столичных ветклиник для его пса Джони, метиса корги и хаски, сказано в сообщении.

Единая цифровая платформа для всех ветеринарных услуг дает возможность не только записаться на прием к ветврачу онлайн, но и получить доступ к амбулаторной карте животного, подчеркнула председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Чтобы получить доступ к медкарте животного, нужно добавить его данные в личный кабинет на портале mos.ru. Владелец сможет ознакомиться с информацией о приеме в ветеринарной клинике, историей болезни, результатами исследований, уточнили в сообщении.

Кроме того, на странице суперсервиса есть проверенные экспертами статьи, которые ответят на самые частые вопросы владельцев о жизни с питомцем в Москве. Также с помощью сервиса можно проверить записи к врачу.

В материале отметили, что на mos.ru можно запланировать полное обследование питомца, в этом поможет услуга записи к ветеринару. Как уточнил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, госветслужба поддерживает и развивает ответственное отношение к животным, в том числе и культуру диспансеризации.

По его словам, в стандартную диспансеризацию включены общий анализ мочи, обзорное УЗИ, ЭКГ, анализы крови, исследования на наличие гельминтов и кожных заболеваний, заключительная консультация терапевта. Специалисты рекомендуют приводить домашних любимцев на плановую диспансеризацию каждый год.

У суперсервиса "Мой питомец" интуитивно понятный интерфейс, он состоит из интерактивных блоков, помогает визуально определить его наполнение и делает его простым в использовании, уточнили в департаменте информационных технологий столицы.

Суперсервис заработал летом 2023 года. Он был разработан совместно департаментом информационных технологий, столичными комитетом государственных услуг и комитетом ветеринарии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с момента запуска москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз. Больше всего горожане интересуются разделом "Жизненные ситуации", в котором представлена полезная информация об уходе за животными. При этом самой востребованной услугой остается амбулаторная карта животного, подчеркнул мэр.

До этого москвичам напомнили, что найти нового питомца можно бесплатно в одном из 13 московских приютов. В 2023 году горожане забрали из приютов свыше 600 кошек и 2,4 тысячи собак.

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