Собянин назвал самые востребованные услуги суперсервиса "Мой питомец"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С момента запуска москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр Москвы напомнил, что сервис "Мой питомец" работает с лета 2023 года. Больше всего горожане интересуются разделом "Жизненные ситуации", в котором представлена полезная информация об уходе за животными. При этом самой востребованной услугой остается амбулаторная карта животного – аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветеринарным врачам.



Собянин отметил, что запуск суперсервиса "Мой питомец" стал возможен благодаря Ветеринарной автоматизированной системе (ВетАС), которая сохраняет все данные в электронном виде, упрощает их хранение и поиск. На базе системы работают также сервисы онлайн-записи к ветеринару, уведомлений о плановой вакцинации и поиска пропавших животных.

Ранее Собянин заявил, что столичными центрами государственных услуг каждый день пользуются почти 70 тысяч граждан. По информации мэра, в городе насчитывается уже 138 подобных учреждений, где работают свыше 11 тысяч специалистов. Горожанам также доступны флагманские офисы, где можно получить расширенный спектр услуг и дополнительные сервисы.