Москвичей пригласили познакомиться с постояльцами приютов для бездомных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Найти нового питомца можно бесплатно в одном из 13 московских приютов, где проживают тысячи кошек и собак, которые ждут своих владельцев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2023 году москвичи забрали из приютов свыше 600 кошек и 2,4 тысячи собак, а с 2010 года новый дом обрели 35 тысяч животных.

"Когда животное попадает к нам, его сразу осматривают специалисты и устанавливают окрас, пол, возраст, проводят клинический осмотр. После этого оно ставится на учет и отправляется на карантин на 30 дней", – отметила ветеринарный врач приюта "Зеленоград" Елена Гусарова.

Она уточнила, что за месяц врачи обрабатывают животных от экто- и эндопаразитов, вакцинируют от бешенства, а также от вирусных инфекций и стерилизуют. После карантина животных переводят в отдельные домики.

Сотрудникам приюта помогают волонтеры, которые играют с кошками, приучают собак к поводку, приносят им гостинцы и учат взаимодействовать с людьми.

Выбрать будущего питомца москвичи могут при помощи онлайн-каталога. После этого им следует приехать в приют, познакомиться с животным и провести с ним время.

"Домашние питомцы, попадая в приют, оказываются среди десятков животных и незнакомых людей. Это для них крайне непривычная обстановка. А у уличных животных вызывает дискомфорт отсутствие обычной свободы действий. Все эти факторы мешают распознать характер животного на первом этапе пребывания в приюте", – рассказала специалист по уходу за животными в карантинном отделении приюта "Зоорассвет" Татьяна Волкова.

После установления доверия между животным и будущим владельцем заключается договор об ответственном содержании. В нем содержатся условия пребывания животного в доме. Если хозяин не будет их выполнять, сотрудники учреждения заберут питомца.

О том, как позаботиться о питомце, москвичи могут узнать в суперсервисе "Мой питомец" на портале mos.ru. При помощи интерактивной карты можно найти ближайшие клиники, зоогостиницы или площадки для выгула. В разделе "Жизненные ситуации" для пользователей опубликовали советы экспертов и ответы на вопросы.

Кроме того, пригодиться может и специальный проект "Как стать суперхозяином". Он помогает разобраться в вопросах содержания животных. Также при помощи него можно узнать, как зарегистрировать питомца, подобрать ему питание, привить и чипировать.

Ранее сообщалось, что в выставочном центре "Крокус Экспо" 2 и 3 марта пройдет международная выставка кошек Spring Cat Show. Она может быть интересна не только профессиональным заводчикам, но и всем любителям домашних животных. Например, гостям расскажут об особенностях пород и содержания котов.

Выставка животных из приютов прошла в столице