Международная выставка кошек пройдет в Москве 2–3 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выставочном центре "Крокус Экспо" 2 и 3 марта пройдет международная выставка кошек Spring Cat Show. Об этом заявили Агентству "Москва" организаторы мероприятия.

"На выставке будут представлены: гиганты мейн-куны, вальяжные британские короткошерстные, пушистые сибирские, роскошные персы, голые сфинксы и еще 40 пород", – сказано в сообщении.

По информации организаторов, на выставку приедут победители и призеры национальных и международных конкурсов, которые будут соревноваться за приз в номинациях "Лучший котенок", "Лучшая кошка", "Лучший кот" и многих других. Так, на мероприятии ожидается около 500 котов, которых будут оценивать российские и иностранные эксперты из трех крупных фелинологических систем.

При этом в сообщении сказано, что выставка может быть интересна не только профессиональным заводчикам, но и всем любителям домашних животных. Например, гостям расскажут об особенностях пород и содержания котов.

"В течение двух дней на главной сцене выставки посетителей ожидает увлекательная шоу-программа: лотереи с розыгрышами призов, мастер-классы и конкурсы. Для юных гостей будет работать детская площадка", – уточнили организаторы выставки.

Ранее в Москве прошла выставка домашних животных "Зоопалитра". Посетители могли увидеть кошек, хомяков, морских свинок. В программе были предусмотрены конкурсы. Цель мероприятия была показать многообразие животного мира и научить людей правильно ухаживать за домашними животными.



Выставка животных из приютов прошла в столице