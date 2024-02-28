Москвичам рассказали о важности стерилизации домашних животных

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Госветслужба Москвы во Всемирный день стерилизации домашних животных (SpayDay), который празднуется 27 февраля, напомнила о важности стерилизации для здоровья домашних питомцев и уменьшения количества бездомных.

Одно из основных преимуществ в данной процедуре, по словам ветврача и заведующей Красногвардейской ветеринарной клиникой Веры Земской, заключается в контроле популяции. Так как питомцы имеют свойство быстро и несколько раз в год размножаться, это может приводить к огромному количеству новорожденных животных.

"Нежелательное размножение увеличивает и без того большое число уже существующих брошенных животных. Путем стерилизации владельцы могут ограничить это неконтролируемое размножение и снизить количество питомцев, нуждающихся в доме", – подчеркнула она.

Кроме того, как считают эксперты, если животное не имеет какой-то породной ценности или не участвует в племенном разведении, тогда нужно обязательно стерилизовать питомца. Таким образом владелец лишь поможет своему домашнему животному и позаботится о его здоровье. Так, в молодом возрасте процедура позволяет исключить большое количество заболеваний репродуктивной системы кошек и собак.

При этом, по словам ветврачей, стерилизованные животные живут в среднем на 20–25% дольше нестерилизованных.

Также такая процедура может поспособствовать развитию более спокойного и уравновешенного поведения у питомцев: кошка или собака становятся более привязанными к владельцу, предотвращаются половые проблемы поведения, например, метки в доме или желание сбежать.

Несмотря на то, что некоторые владельцы боятся проводить стерилизацию своим питомцам, процедура сама по себе не является тяжелой: хирург выполняет все быстро, а осложнения операции сведены к минимуму. Главное – следовать советам врача до операции и после. Так, перед стерилизацией необходимо сдать анализы крови (общий и биохимический) и сделать эхограмму сердца. Саму операцию, по словам Земской, нужно проводить питомцу на голодный желудок.

Уже после хирургического вмешательства, как утверждает ветврач, питомцу понадобится несложный уход за швом. Например, животное должно носить специальную попону с завязками на спине и дополнительно защитный воротник, который не даст кошке или собаке снять попону. А уже через 10–14 дней швы можно будет снимать, заключила Земская.

Эксперты посоветовали делать стерилизацию питомцу в возрасте от восьми месяцев и старше, поскольку слишком раннее проведение процедуры может вызвать задержку в развитии. Но для некоторых пород собак сроки могут сдвигаться до 1,5 года, поэтому период проведения данной процедуры лучше согласовывать с врачом.

В 26 государственных ветклиниках Москвы владельцы могут получить необходимую консультацию перед стерилизацией, уточнили на сайте мэра и правительства столицы. Записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru, через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также в контакт-центре Госветслужбы по телефону +7 495 612-04-25 (круглосуточно).

Ранее члены думской фракции "Справедливая Россия – За правду!" (СРЗП) направили Михаилу Мишустину обращение с просьбой создать государственный реестр домашних животных и учредить орган, ответственный за них. По мнению парламентариев, подобная мера позволит обеспечить единый учет всех питомцев в стране, что, в свою очередь, будет способствовать быстрому поиску животных в случае их потери.



В Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных