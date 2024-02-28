Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичными центрами государственных услуг каждый день пользуются почти 70 тысяч граждан. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Сотрудники решают вопросы москвичей и помогают оформить необходимые документы", – напомнил градоначальник.

По информации мэра, в городе насчитывается уже 138 подобных учреждений, где работают свыше 11 тысяч специалистов. Горожанам также доступны флагманские офисы, где можно получить расширенный спектр услуг и дополнительные сервисы, сказал Собянин.

Здесь же доступны зона электронных услуг, где посетителям помогут оформить документы в онлайн-режиме, и зона обмена книгами. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья всегда смогут посетить центры госуслуг благодаря созданию в центрах доступной среды, уточнил Собянин.



Также в большей части офисов созданы современные комплексы для первичной проверки и диагностики здоровья горожан, а в 30 учреждениях жителям и гостям города доступна выставка "Москва – с заботой об истории".



По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, некоторые госуслуги могут стать доступными при помощи умных колонок. Произойти это может уже в течение трех ближайших лет.

При этом, указал он, обычные способы для получения услуг никуда не пропадут, однако появится новая возможность для тех, кому было бы удобнее сделать это через умные колонки.

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