Медкарта стала самым популярным сервисом в цифровой экосистеме Москвы среди мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По итогам 2023 года самым востребованным сервисом цифровой экосистемы Москвы среди мужчин стала электронная медицинская карта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как стало известно, 45 процентов пользователей портала mos.ru – это мужчины. Московская цифровая экосистема столицы помогает им заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе, решать бытовые вопросы и оплачивать счета.

В прошлом году более 1,2 миллиона представителей мужского пола заходили в свои медкарты и медкарты детей. Кроме того, свыше 365 тысяч человек воспользовались услугой записи на прием к врачу.

Вторым по популярности сервисом в прошлом году стал "Электронный дневник", им воспользовались почти 700 тысяч мужчин. Информацию о посещении и питании ребенка в школе запрашивали более 307 тысяч человек.

Передачей показаний счетчиков воды и тепла в 2023 году воспользовались более 517 тысяч мужчин, получили или оплатили счета за коммунальные услуги — более 247 тысяч. Почти 330 тысяч пользователей мужского пола подали заявление на выпуск карты москвича для себя или ребенка.

Ранее стало известно, что жители столицы загрузили мобильное приложение "Госуслуги Москвы" почти 10 миллионов раз. По его словам, приложение "Госуслуги Москвы" востребовано у москвичей самых разных возрастов. Так, 60% пользователей составляют жители город от 35 до 65 лет, а 10% – горожане старше 65 лет.