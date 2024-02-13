Более 2,3 млрд раз жители столицы воспользовались электронными сервисами на mos.ru

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За последние четыре года москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 миллиарда раз. Чаще всего жители столицы обращаются к сервису для решения медицинских, бытовых и образовательных вопросов. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, по его словам, востребованность услуг портала выросла на 87%. Если в 2020 году ими воспользовались более 406 миллионов раз, то в 2023 году – свыше 760 миллионов раз. Иванов уточнил, что сейчас москвичам доступно на mos.ru более 420 услуг и сервисов, с помощью можно решить свои повседневные задачи.

"Ежегодно Москва переводит в электронный вид десятки услуг и сервисов и модернизирует уже действующие: так у жителей появляется еще больше онлайн-возможностей, а существующие становятся удобнее и полезнее", – добавил Иванов.

Самыми популярными у граждан за последние четыре года стали услуги электронного дневника школьника и электронной медкарты, отправка показаний счетчиков, запись на прием к врачу и сведения о посещении и питании ребенка в школу.

Помимо повседневных услуг, для москвичей развивают и другие сервисы: возможность забронировать книгу в библиотеке, получить советы и помощь ветеринаров и многое другое. Некоторые услуги предоставляют в проактивном формате, то есть житель столицы не обязан подавать заявление, а лишь должен нажать на кнопку "Получить услугу".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что об изменениях на портале mos.ru. Так, специалисты сделали более удобный поиск, здесь появился раздел "Помощь". В личном кабинете был модернизирован раздел "Безопасность". Помимо этого, на сайте запустили суперсервис "Мой питомец".

Для старшеклассников упростили регистрацию на прохождение государственной итоговой аттестации. Также модернизировали услугу записи в первый класс, а каталог в сервисе "Вывоз ненужных вещей" был пополнен новыми предметами для утилизации.



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