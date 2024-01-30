Сергей Собянин рассказал о новых услугах и сервисах портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 400 тысяч новых пользователей зарегистрировались в прошлом году на главном городском портале mos.ru, услугами и сервисами воспользовались более 760 миллионов раз. О новых цифровых возможностях и удобных услугах портала рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, на портале сделали более удобный поиск, здесь появился раздел "Помощь". В личном кабинете был модернизирован раздел "Безопасность".

Помимо этого, на сайте запустили суперсервис "Мой питомец". Для старшеклассников упростили регистрацию на прохождение государственной итоговой аттестации. Также модернизировали услугу записи в первый класс, а каталог в сервисе "Вывоз ненужных вещей" был пополнен новыми предметами для утилизации.

"Для горожан старшего возраста открыли онлайн-сервис записи в проект "Московское долголетие". Также при согласии записать своих близких могут их родственники или друзья", – отметил Собянин.

По словам градоначальника, портал постоянно развивается и помогает москвичам решать повседневные задачи быстро и просто.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы появился раздел, посвященный выборам президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Россияне могут найти на странице необходимые сведения о процедуре выборов, способах голосования и нововведениях.

До этого сообщалось, что более 32 миллионов городских баллов за активность получили участники платформы "Электронный дом" в 2023 году. На ней москвичи могут оплатить жилищно-коммунальные услуги и вернуть 5% баллами от внесенной суммы. Такой возможностью воспользовались более 37 тысяч раз.

"Мой район. Новости": на портале mos.ru упростили процедуру оформления для предпенсионеров