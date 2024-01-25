Около 4 миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) получают в Москве примерно 4 миллиона граждан. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает портал мэра и правительства столицы.

Бирюков отметил, что в число льготников входят пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, матери-одиночки, многодетные семьи и студенты. В общей сложности в Москве зафиксировано порядка 60 категорий граждан, получающих льготы. При этом субсидию могут оформить семьи, которые расходуют на оплату ЖКУ более 10% от собственного дохода. Оформить субсидии и льготы можно по заявке через портал mos.ru или в центре госуслуг.

С 1 января 2021 года процедуру получения субсидии упростили. Все справки об отсутствии долгов и уровне дохода семьи теперь можно просмотреть через систему межведомственного электронного взаимодействия. В связи с этим москвичам остается только подавать заявку на оформление выплат.

Ранее Владимир Путин заметил, что многодетные семьи могут рассчитывать на равные льготы на территории всей страны. Так он объяснил новый указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который был подписан 23 января. Согласно документу, многодетной является семья, имеющая троих и более детей.



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