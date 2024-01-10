Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

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Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о распространении соцгарантий на многодетных отцов. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Анадыря на Чукотке.

Он согласился с тем, что мужское влияние в семье важно и рассказал, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях. Российский лидер назвал их добрыми, работоспособными, активными людьми, которые скромно себя ведут. Путин заявил, что такие люди – пример "настоящего мужика".

Путин отметил, что внимание к таким мужчинам должно увеличиваться, и предложение о распространении соцгарантий могут рассмотреть. В то же время глава государства указал, что "основной труд тут женский", поднимая тему о распределении обязанностей в многодетных семьях.

Ранее президент обрадовался, что желание россиян иметь в семье много детей становится модным. Он озвучил результаты опросов общественного мнения, согласно которым в 2022 году 60% мужчин и 70% женщин в стране хотели бы иметь двух и более детей. Он указал, что государство старается поддерживать многодетные семьи, для которых есть определенные льготы.

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