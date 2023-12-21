Путин поручил установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил правительству установить единый федеральный статус многодетной семьи с указанием всех положенных льгот. Об этом президент РФ заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно возродить традиции многодетной семьи", – сказал Путин.

Лидер России напомнил, что это справедливое требование жителей страны, так как единообразные льготы и механизмы поддержки должны быть гарантированы по всей стране. Также Путин сказал, что такое решение должно быть принято оперативно.

Кроме того, он потребовал проработать те меры, которые направлены на защиту материнства и детства, а также меры по укреплению семейных ценностей. Президент сказал, что наступающий 2024 год будет Годом семьи в России и это было сделано сознательно.

Ранее стало известно, что в РФ может появиться закон о поэтапном погашении жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семьях. Направить в правительство страны его могут 21 декабря, в четверг.

По словам одного из авторов законопроекта, нужно поощрять не только рождаемость, но и многодетность. Одним из таких механизмов может стать как раз такое погашение кредитов, сказал лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

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