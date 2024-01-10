Путин рад, что многодетность в РФ становится модной

Фото: depositphotos/evgenyataman

Владимир Путин рад, что желание иметь в семье много детей становится модным. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Анадыря.

"Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей", – высказался российский лидер в ответ на слова мужчины, который представился главой многодетной семьи.

Также президент РФ привел результаты опросов общественного мнения, которые проводились в 2022 году. Согласно им, 60% мужчин и 70% женщин в РФ хотели бы иметь двух и более детей. Он указал, что государство старается поддерживать многодетные семьи. По его словам, в стране "целый набор поддержки", включающей в себя освобождение от налога на доходы, льготную ипотеку и другое.

Продолжая тему мер поддержки, глава государства добавил про изъятие налога на недвижимость. Он объяснил, что такая возможность существует в соответствии с федзаконом, хоть этот налог и отнесен к компетенции муниципальных властей, способных снизить его до нуля.

Ранее российский президент поддержал отказ от налога на жилье для многодетных семей на Дальнем Востоке. Он попросил правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета проработать этот вопрос. Также Путин предположил, что решение могут принять в ближайшее время.

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки