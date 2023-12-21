Голикова назвала критерием многодетной семьи в РФ наличие трех детей и более

Фото: depositphotos/Kzenon

Критерий многодетной семьи в России – три ребенка и более. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

По ее словам, в данный момент завершается работа над мерами поддержки многодетных семей. Доложить об этом планируется дополнительно в ближайшее время, добавила она.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил российскому правительству установить единый федеральный статус многодетной семьи с указанием всех положенных льгот. Он также потребовал проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, а также меры по укреплению семейных ценностей. Российский лидер напомнил, что наступающий 2024 год в стране объявлен Годом семьи.

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки