21 декабря, 17:04Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи в РФ наличие трех детей и более
Фото: depositphotos/Kzenon
Критерий многодетной семьи в России – три ребенка и более. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.
По ее словам, в данный момент завершается работа над мерами поддержки многодетных семей. Доложить об этом планируется дополнительно в ближайшее время, добавила она.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил российскому правительству установить единый федеральный статус многодетной семьи с указанием всех положенных льгот. Он также потребовал проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, а также меры по укреплению семейных ценностей. Российский лидер напомнил, что наступающий 2024 год в стране объявлен Годом семьи.
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