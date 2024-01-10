10 января, 12:37Общество
Путин поддержал отказ от налога на жилье для многодетных семей на Дальнем Востоке
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин положительно отреагировал на предложение жителей Анадыря, заключающееся в освобождение многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье. Об этом сообщает ТАСС.
"Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать", – заявил президент.
Говоря об этом, Путин предположил, что решение может быть принято в ближайшее время.
Ранее правительство России выделило более 17 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотечными кредитами. Средства были направлены в качестве дополнительной меры поддержки. Всего же в 2023 году на эти цели выделили 76 миллиардов рублей.
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