Путин поддержал отказ от налога на жилье для многодетных семей на Дальнем Востоке

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Владимир Путин положительно отреагировал на предложение жителей Анадыря, заключающееся в освобождение многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать", – заявил президент.

Говоря об этом, Путин предположил, что решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее правительство России выделило более 17 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотечными кредитами. Средства были направлены в качестве дополнительной меры поддержки. Всего же в 2023 году на эти цели выделили 76 миллиардов рублей.

