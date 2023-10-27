Правительство РФ дополнительно выделит 17 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

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Правительство России дополнительно направит более 17 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Председатель кабмина напомнил, что с начала 2023 года на поддержку семей с тремя и более детьми направили 76 миллиардов рублей.

"Сегодня дополнительно выделим свыше 17 миллиардов (рублей. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

По словам премьер-министра, подобные меры помогут около 38 тысячам семей, купившим в ипотеку более просторную квартиру, дом или участок для его строительства.

Ранее партия ЛДПР предложила освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Там также инициировали распространение меры на одиноких родителей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.



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