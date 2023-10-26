В РФ предложили популяризировать образ многодетной семьи через кино и сериалы

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В РФ предложили популяризировать образ многодетной семьи с помощью создания кино, сериалов и рекламных роликов. Соответствующее письмо уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила на имя первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

По словам омбудсмена, в стране в зоне особого внимания находятся вопросы поддержки многодетных семей. Волынец уточнила, что от их решения зависит будущее РФ.

"В этой связи считаю крайне важным установить регламент о производстве за государственный счет фильмов, сериалов, рекламных роликов, где в центре сюжета/сценария будет многодетная семья, чтобы популяризировать образ многодетной семьи", – цитирует ее RT.

Волынец добавила, что привлекать к созданию соответствующего контента следует в том числе настоящие многодетные семьи из разных регионов России. Омбудсмен выразила уверенность в том, что такая инициатива согласуется с указом президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Ранее фракция ЛДПР предложила освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей. Из инициативы следует, что субъектам РФ при установлении налоговых льгот необходимо освобождать от уплаты такого налога этой категории, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил.

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