ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января следующего года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева отметила, что для многих пар новогодние праздники и январские выходные являются временем романтических событий. Так, с 4 по 7 января для молодоженов в Москве будут открыты дворцы бракосочетания № 1 и № 4, "Южное Бутово" и "Шипиловский".

"Стоит отметить, что январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявления на регистрацию брака, в период праздников пары смогут сделать это онлайн", – добавила Уханева.

Уточняется, что во дворцах бракосочетания № 4 и "Шипиловский" молодоженов ждут 4 и 6 января, а в дворцах бракосочетания № 1 и "Южное Бутово" – 5 и 7 января.

Для многих людей регистрация брака в январе считается символичным знаком, так как начало года будет совпадать с созданием новой семьи. К примеру, в Рождество 2020 года поженились порядка 60 пар, 2021 года – более 50, 2022 – около 40, 2023 – около 50 пар.

В январские праздники ЗАГСы оформляют новогодними украшениями, а также устанавливают внутри большие елки. Ведущие церемоний произносят уникальную праздничную речь. Помимо этого, во дворцах бракосочетания № 1 и № 4 струнное трио исполняет популярные новогодние композиции.

Ранее сообщалось, что более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы.

До этого на портале Единого госреестра ЗАГС заработал сервис для помощи родителям в подборе имени для ребенка. Сервис содержит 5 тысяч уникальных имен, зафиксированных в реестре ЗАГС с октября 2018 года.

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка