Новый ЗАГС построят в Митине в 2025 году

Фото: Депстрой

В столичном районе Митино в 2025 году построят новый ЗАГС. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"На улице Дубравной в районе Митино будет построен новый ЗАГС. Строительство планируется завершить в 2025 году, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Площадь учреждения для заключения браков составит более 2,8 тысячи квадратных метров. В ЗАГСе разместятся зоны торжественной регистрации, залы ожидания и пространство для фотосессий. Помимо этого, там оборудуют комнаты для жениха и невесты, а также костюмерную.

Для сотрудников учреждения создадут рабочие кабинеты и служебные помещения. Прилегающую к зданию территорию благоустроят.

Ранее стало известно, что 23 июля в Москве поженились около 700 пар. Для заключения брака в этот день были доступны три выездные локации: башня "Око" в деловом центре "Москва-Сити", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и бальный зал гостиницы "Хилтон Ленинградская". Кроме того, пары регистрировали отношения в семи столичных дворцах бракосочетания.



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