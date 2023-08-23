В День любви на МУФ в Гостином Дворе поженились 60 пар

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Шестьдесят пар поженились в День любви на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Проводим на площадке МУФ в Гостином Дворе настоящий День любви. Уверена, что все посетители нашей площадки смогли почувствовать романтическую и праздничную атмосферу, которая здесь царит", – сказала она.

Уханева добавила, что среди пар были не только москвичи, но и пары, которые ради такого мероприятия решили приехать на площадку из других городов России.

По ее словам, церемонии бракосочетания вели не только сотрудники загса, в этом им помогали известные артисты, после чего все молодожены получали в качестве подарка семейные гербы, сгенерированные при помощи нейросети.

"Также мы проводим сегодня (23 августа. – Прим. ред.) "Бал влюбленных", в котором примут участие 150 супружеских пар, а все москвичи получат возможность принять участие в танцевальном мастер-классе профессиональных хореографов. Вечером со сцены зала "Москва" мы поздравим семейные пары, которые прожили в браке юбилейное количество лет, а свои хиты исполнят популярные исполнители", – добавила начальница управления ЗАГС.

Многие пары заинтересовались возможностью пожениться на площадке МУФ, так как 90% всех заявлений пришлось на первые пять дней с того момента, как начался прием заявок, отметила она.

Уханева рассказала, что среди пар были супруги, принимавшие участие в проекте "Московское долголетие". В этот день свадебные церемонии вели участники группы "Марсель", Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. Звезды вручили молодоженам свидетельства о браке и исполнили свои музыкальные хиты.

К концу Дня любви в Гостином Дворе пройдет концерт, на котором пары, прожившие более 15 лет в браке, получат поздравления. На сцене, по словам Уханевой, выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, а на экранах покажут мини-фильмы о каждой семье, где супруги расскажут, что помогло им сохранить любовь в долгом браке.

Ранее москвичам и гостям столицы рассказали о мероприятиях МУФ, которые пройдут с 22 по 25 августа. В пятницу, 25 августа, гости форума могут посетить ночную дискотеку, на которой выступят популярные артисты и диджеи. С 23 по 25 августа в 21:30 фасаде аквакомплекса "Лужники" москвичи смогут посетить аудиовизуальный перфоманс "Город для каждого", созданный медиахудожниками и нейросетями.

Для горожан старшего возраста была организована программа от проекта "Московское долголетие", с 22 по 24 августа на сцене у Малой спортивной арены для посетителей выступят финалистка шоу "Ты супер! 60+" Жанна Стома и участник шоу "Голос. 60+" Александр Зорин, а также другие исполнители.

С 23 по 25 августа в городе также пройдут дни реставрации, в рамках которых на сцене площадки "Мой район" выступят эксперты с лекциями о знаковых архитектурных объектах города, также москвичи могут послушать лекцию о вкладе волонтеров в сохранение памятников истории и культуры столицы.



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