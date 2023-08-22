Карта Московского урбанфорума появилась в "2ГИС"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Карта Московского урбанистического форума (МУФ) появилась в "2ГИС", сообщается на сайте форума.

"В рамках Московского урбанистического форума открылись все основные площадки – "Зарядье", Гостиный Двор, "Лужники" и Центральный выставочный зал "Манеж", – отмечается в сообщении.

Посетители смогут в картах "2ГИС" найти активации и зоны всех площадок МУФ. Кроме того, на площадках доступны к просмотру расположение зоны регистрации, лектории, локации проведения мероприятий. На картах указываются этажи с расположением стендов, показаны точки общественного питания и другие полезные для посетителей объекты.

На сайте Урбанфорума добавили, что на площадках можно с пользой провести время всей семьей, а также узнать много нового и интересного о столице.

В "Манеже" проходит выставка "Станция Манеж", приуроченная к "Году нового транспортного каркаса". На этой выставке гости познакомятся с достижениями Москвы в области транспорта, увидят большую голограмму и диодный экран размером с девятиэтажный дом.

Там же для детей организовали семейный досуговый центр с квестами, викторинами и подарками от транспортного комплекса. В лектории пройдут свыше 100 лекций и мастер-классов. Спикерами выступят известные актеры, телеведущие и блогеры, которые поделятся личными историями на тему жизни в большом городе. В свою очередь, урбанисты и эксперты транспортной отрасли расскажут подробно о том, как устроен город и как работает в нем транспорт.

Гостиный Двор для посетителей стал интерактивным мультимедийным пространством с уникальной экспозицией, которая посвящена развитию здравоохранения, образования, соцзащиты и других отраслей социальной сферы. На этой локации лекции проводят врачи, писатели и популяризаторы науки о самореализации и здоровье.

Для детей возвели "Город детства", где можно создать собственный мегаполис, развивать и улучшать его жизнь.

В "Лужниках" организовали наиболее масштабную фестивальную программу для жителей и гостей столицы. Площадки представили городские департаменты и другие учреждения Москвы.

В "Зарядье" работает выставка "Город для каждого", деловая программа "Москва 2030. Город, устремленный в будущее" и масштабный фестиваль Moscow Urban Fest.

Все локации Урбанфорума можно найти по запросу "Московский урбанистический форум" или "урбан форум" в мобильных приложениях "2ГИС" для iOS, Android и на сайте 2gis.ru.

Немногим ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума горожане смогут узнать о преимуществах недавно открывшегося третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Экспозиция в "Манеже" посвящена проектам всех функционирующих диаметров и линий метро. На потолке в зале размещены светящиеся линии существующих и будущих диаметров. С преимуществами МЦД посетители смогут познакомиться, изучив интерактивные стенды.



Спортивные мастер-классы подготовили в "Лужниках" в рамках МУФ