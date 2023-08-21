Москвичам рассказали о представленных на МУФ разработках в сфере здравоохранения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе представили инновационные разработки, которые уже частично тестируют на базе столичного здравоохранения. В их числе – так называемые фантомы, 3D-биопринтер, омиксные технологии и другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, медицинские фантомы представляют из себя изделия, имитирующие человеческие органы и ткани. Они используются для обучения врачей в том числе малоинвазивным вмешательствам, а также для настройки диагностического оборудования. На МУФ можно найти, например, фантом молочной железы, на котором учатся делать биопсию, или фантом щитовидной железы, на котором учатся делать пункцию.

"Наши фантомы очень точны в анатомическом плане. Все остальное, что сегодня представлено на рынке, имеет более примерное строение", – отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Москвы Юрий Васильев.

На полях форума можно найти несколько медицинских 3D-принтеров. Например, разработка компании "Айконлаб" предназначена для печати эндопротезов. Специалисты компании создали специальный материал, который получил название рекост. Он лучше титана приживается в организме и создает меньше неудобств для владельца, поскольку по плотности схож с костью.

Между тем компания 3D Bioprinting Solutions представила на форуме принтер для печати человеческих тканей. В будущем его можно будет использовать и для печати органов: на сегодняшний день с его помощью уже удалось создать конструкт щитовидной железы для мыши и успешно провести трансплантацию. Отмечается, что органы печатают из геля на основе коллагена с использованием клеток пациента, чтобы снизить вероятность отторжения.

Несколько стендов на полях МУФ посвящены так называемым омиксным технологиям. Они позволяют на ранней стадии диагностировать некоторые заболевания, например депрессию, инфаркт, инсульт, онкологию и болезнь Альцгеймера. Так, в рамках проекта Russ-Age посетители МУФ могут пройти экспресс-тестирование и узнать скорость старения своего организма, определить группу риска по различным заболеваниям.

Отмечается, что тестирование проводится с помощью специального прибора для измерения количества остаточных продуктов гликирования. Для этого на него достаточно положить руку. Технологию разработали специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова и консультативно-диагностической поликлиники № 121 при поддержке "Медтеха".

"Среди наиболее перспективных проектных направлений мы определили генетические технологии, искусственный интеллект в медицинской диагностике, большие данные. <...> У нас есть интересные разработки во всех перечисленных областях, большая часть из них уже тестируется московскими врачами в клинической практике", – подытожил глава "Медтеха" Вячеслав Шуленин.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Зарядье" представили столичную программу реновации. Благодаря этому посетители смогут познакомиться с московским опытом реновации жилого фонда на мастер-классах, выставочной экспозиции и иных мероприятиях деловой программы.



Москвичам рассказали о мастер-классах на площадках МУФ