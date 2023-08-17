Более 200 экспертов из разных стран примут участие в деловой программе МУФ

Фото: stroi.mos.ru

Свыше 250 архитекторов, урбанистов, предпринимателей и других специалистов из разных стран соберет деловая программа Московского урбанистического форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее". Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Ключевое событие Московского урбанистического форума – деловая программа, которая пройдет 24–25 августа в "Зарядье" – соберет 250 звездных спикеров и авторитетных экспертов в сфере городского развития", – сказал он.

Всего в рамках программы запланировано около 40 мероприятий – это различные конференции, дискуссии и круглые столы. На них будут обсуждаться современные тенденции урбанистики, текущие проекты и планы будущего развития крупных городов, а также экономический и управленческий опыт мегаполисов, в том числе Москвы.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что запланированы также нестандартные мероприятия, такие как иммерсивная сессия и урбан-дебаты. Для участия в деловой программе МУФ требуется предварительная регистрация, напомнил он. По его словам, встречи экспертов в рамках МУФ показали высокую эффективность с точки зрения сотрудничества в сфере городского развития.

Отмечается, что первый день программы – "Город открытых перспектив" – будет посвящен реновации, развитию транспортной системы, вопросам управления данными, а также роли арт-пространств в культурном развитии города. На второй день, озаглавленный как "Город для комфорта", эксперты обсудят вопросы ревитализации, адаптации городов к изменениям климата, новых городских сервисов, концепции справедливого города и роли общественных пространств.

Ранее сообщалось, что 18–20 августа на площадке МУФ в "Зарядье" состоится фестиваль уличной культуры "Уличная классика". Он пройдет в пространстве "Северного тоннеля". В рамках него запланированы рэп-батлы, выставка граффити, выступления танцоров, а также мастер-классы.



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