Выставка уникальных прототипов автомобилей "Москвич" пройдет в рамках МУФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) на выставке "Станция Манеж" появится экспозиция под названием "Аллея славы "Москвича", подготовленная Музеем Транспорта Москвы. Выставка посвящена экспериментальным машинам, выпущенным заводом и сотрудникам, которые работали над ними.

Отмечается, что посетители смогут посмотреть на 8 автомобилей, созданных в период с 1970 по 1990-е годы, так и не поступивших в серийное производство. Например, будет выставлен внедорожник "Москвич-2150" и разработка "Автомобиль 2000 года".

Об этапах проектирования транспорта и идеях гостям выставки расскажут сами создатели в лице конструкторов и дизайнеров. Интервью с ними будет транслироваться на экранах экспозиции.

Столичный музей в рамках МУФ представит в том числе просветительскую программу, с которой можно ознакомиться на территории "Манежа" или в "Лужниках", рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Здесь можно будет не только увидеть новейшие и исторические транспортные средства, но и узнать больше об автодизайне и проектировании, городской среде и микромобильности. Отдельная программа организована для детей", – отметил он.

Ликсутов добавил, что в "Манеже" пройдут лекции, которые будут читать сотрудники музея, а 6 сентября состоится презентация книги "Мечта Москвича", которая представляет собой каталог экспонатов, позволяющий гостям изучить залы выставки.

В "Лужниках" также будет организована презентация книги "Мечта Москвича", пройдут лекции от экспертов, например, лекция "Транспорт как продукт" состоится 23 августа. На вопросы о том, как создается транспорт в нынешнее время и как разрабатываются новые модели ответит заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея транспорта Москвы Иван Дементьев.

25 августа состоится лекция "Транспортный дизайн", которую прочитает экскурсовод музея Антон Гурков. Он расскажет посетителям, как люди начали вкладывать в средства передвижения дизайнерскую мысль и как этот процесс менялся в течение времени.

Для детей 19 августа состоится мастер-класс, организованный детской студией автомоделирования, они попробуют самостоятельно создать транспорт будущего из специального экоконструктора.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что москвичи смогут присоединиться к интеллектуально-развлекательной игре и ответить на вопросы о промышленности Москвы. Квиз на эту тему состоится 19 августа на площадке МУФ в "Лужниках".

По его словам, будут проведены четыре очные и одна онлайн-игра, каждая из которых состоит из пяти раундов продолжительностью полтора часа. Участникам предстоит ответить на 120 вопросов.



Экскаватор-шоу на Московском урбанистическом форуме