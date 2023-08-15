Фестиваль уличной культуры пройдет в "Зарядье" в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль уличной культуры "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Зарядье" – один из центров городской жизни столицы. Именно эта площадка объединит МУФ-2023 и фестиваль уличной культуры. "Уличная классика" предлагает москвичам по-новому взглянуть на любимый город во всех его проявлениях", – заметил гендиректор МУФ Павел Гончаров.

Отмечается, что в пространстве "Северного тоннеля" запланированы рэп-батлы, выставка граффити, выступления танцоров, а также мастер-классы по диджеингу, брейк-дансу и хип-хопу. Также в рамках фестиваля запланированы выставка "Вовлечение" о зарождении стрит-арта и выставка фотографа Sasha Box.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что всего в течение МУФ, который будет идти до 10 сентября, запланировано больше 800 культурных, спортивных, развлекательных и других мероприятий.

Ранее стало известно, что 26–27 августа в центре городской культуры "Графит" на электронной улице в Москве пройдет фестиваль "СкетчКультура 3.0". В рамках него запланированы две групповые выставки, а также мастер-классы по скетчингу.



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