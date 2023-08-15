Клава Кока выступит на ночной дискотеке Мосурбанфорума в "Лужниках" 18 августа

Фото: mosurbanforum.ru

Ночные дискотеки и концерты для москвичей и гостей столицы проходят на площадке в "Лужниках" Московского урбанистического форума. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в эту пятницу, 18 августа, в районе Малой спортивной арены выступят Клава Кока, группа Pizza, Кари́на Исто́мина, Dennis Frost и Kiriloff. А на следующей день на сцене появятся МакSим, группа "Иванушки International", Nyusha, Арина Мур и другие. Более точную программу можно узнать на сайте.

Отмечается, что бесплатная музыкальная программа проходит в рамках МУФ каждую пятницу и субботу. С 20:00 в "Лужниках" выступают хэдлайнеры, а в 21:00 начинается дискотека.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в Гостином Дворе пройдет выставка по мотивам "Смешариков". Экспозиция будет представлять из себя фигуры персонажей мультфильма, выполненные дизайнерами в разных стилях.



"Лужники" стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума