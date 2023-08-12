Выставку по мотивам "Смешариков" проведут в Гостином дворе в рамках Мосурбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином дворе организуют выставку по мотивам мультфильма "Смешарики". Об этом сообщил предприниматель, продюсер, один из создателей анимационного сериала Илья Попов.

"Это фигуры, созданные разными дизайнерами в оригинальном исполнении. Однако особенно интересно другое: помимо того, что каждая фигура имеет физическое воплощение, она существует и в цифровом формате. Это не просто фото или видео – это цифровой объект для коллекционирования", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо знакомства с уникальными фигурами, юных гостей мероприятия ожидают подарки. Им вручат NFT-объекты на память.

Посетители выставки в Гостином дворе также смогут встретиться с персонажами мультфильма "Фиксики". Они встретят гостей при входе на площадку.

В выходные, 11 и 12 августа, для юных гостей Урбанфорума проведут масштабную программу. В частности, посетителям МУФ представят интерактивное шоу "Тролли: в поисках приключений" по мотивам популярного мультфильма, мюзикл и шоу мыльных пузырей "Русалочка", программу "Волшебный бал в Хогвартсе" и другие мероприятия.



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