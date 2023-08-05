На Мосурбанфоруме в "Зарядье" пройдет фестиваль креативных индустрий "Город твоих идей"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль креативных индустрий "Город твоих идей" пройдет с 7 августа по 10 сентября в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума, сообщается на сайте МУФ.

Предприниматели в рамках фестиваля смогут заявить о себе, а жители и гости столицы – погрузиться в мир креативных индустрий, получить новые знания и навыки, завести полезные знакомства и насыщенно провести время.

"В "Зарядье" появится пространство, где пройдет около 200 мероприятий. Каждая неделя будет посвящена одной или нескольким креативным индустриям, а на территории парка организуют связанные с ними активности", – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Площадки фестиваля расположатся по всему "Зарядью". Первую неделю, с 7 по 13 августа, посвятят дизайну, архитектуре и арт-направлениям. На это время одна из площадок АКИ превратится в галерею с тематическими фотозонами. Возле медиацентра появится зона с интерактивными играми. Посетители смогут попробовать свои силы в каллиграфии, скетчинге, рукоделии, а также принять участие в мастер-классах. В воскресенье пройдет арт-вечеринка.

Вторую неделю, с 14 по 20 августа, посвятят моде. Третья неделя будет посвящена кино и анимации, четвертая неделя – издательскому делу и новым медиа, пятую неделю – вокальному искусству и музыке.

Московский урбанистический форум стартовал в Москве 2 августа. Первыми заработали площадки в "Лужниках" и Гостином Дворе. МУФ продлится до 10 сентября.



Московский урбанистический форум развернулся на четырех площадках Москвы